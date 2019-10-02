正值大陸慶祝建政七十周年，香港反送中運動愈演愈烈，持續呼籲「五大訴求、缺一不可」，不過據《紐約時報》報導，許多陸媒認為香港青年投身抗議，主要是當地天價房價的結果，而香港億萬富翁李嘉誠和其他香港房地產大亨應該對此負責，他們恐成為北京「鬥地主」對象。

自反送中抗議活動以來，北京已透過國家媒體起了直接作用，如國泰航空因旗下員工參與抗議活動而遭陸官媒痛斥；另外據路透社報導，大陸政府已敦促來自近100家大陸最大國有企業的代表，要求他們增加投資，對香港的公司進行更多控制。

《紐約時報》報導指出，長期以來，港房地產開發商與北京保持良好關係，但如今政府正準備把矛頭轉向這些商人上；而大陸政府與港房地產商之間的親密關係一直受到專家的批評，表示這種關係加劇了香港房價過高的問題。

報導指出，中共中央法政委微信公眾號「長安劍」曾評論指出，「在當下的香港亂局中，不少香港年輕人把房價高、租金貴的不滿甚至憤怒發洩到了政府頭上」，「他們的發洩，也許搞錯了對象」。

報導稱，香港今年9月，香港最大的親北京政黨呼籲香港政府從房地產開發商手中收回土地，用以建造經濟適用房；一些房地產公司已表示，它們將交回一些小塊土地，不過李嘉誠沒有公開他的打算。

不過，根據該報分析，儘管有政府的控制，北京、上海和深圳等大陸城市都在全球最貴的房地產市場，故北京的高壓手段不太可能解決香港高房價問題，且控制房價的努力也不太可能滿足示威者的捍衛個人政治權利訴求，以對抗北京對香港日益增強的影響力。讓北京在香港經濟中起更大的作用，與抗議者的目標背道而馳。

報導指出，過去曾多次與鄧小平與江澤民等大陸領導人見面的李嘉誠，曾因其在大陸的慈善事業，受到陸官媒稱讚為「愛國者」。但就在中共開始尋求更大控制的時候，李嘉誠近年來表現了幾分獨立的傾向。特別是2013年房地產市場不穩時，他的公司出售在大陸和香港的資產。而在近期反送中運動中，李嘉誠在報紙上刊登的呼籲香港街頭和平的廣告「黃台之瓜，何堪再摘」用詞模糊，外界視為他不願在北京、港府以及示威群眾之間選邊站。

(中時電子報)