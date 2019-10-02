今年在溫布頓草地網球錦標賽笑納女雙冠軍的台灣謝淑薇、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）跨國組合，在中國大陸連續兩站大賽都以頭號種子身分踢到鐵板，上一站武漢女網賽雙打首輪輪空、16強意外落馬，本周北京公開賽重演遺憾，同樣首輪輪空之後，在16強戰以兩個4比6中箭落馬。

史崔可娃目前在雙打世界排名高居第1，謝淑薇排在第6，今天在職業男網ATP、職業女網WTA共站的北京公開賽女雙16賽，迎戰拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）/烏克蘭雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska），首盤開打就連掉3局，雖然趕緊連追2局回來，但因為多被破發一局，只能無奈讓出。

第二盤謝淑薇/史崔可娃回穩，前3個發球局就算其中一局面臨破發點，還是順利保住，可惜第7局0：40出現3個破發點，努力救回2個後還是遭到破發，加上對手都順利保發，台捷聯軍只能無奈面對連兩站賽事只上場打一場比賽就回家的結局。

下周謝淑薇和史崔可娃分頭參加大陸天津公開賽、奧地利林茨女網賽，繼續調整狀況，希望10月27日在深圳開打的年終總決賽，兩人能再找回搭檔的勝利魔力。

(中時電子報)