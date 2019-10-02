玄奘大學3名學生當MD，穿上柿染服裝，肩背柿染包，將新埔柿餅節做柿染服裝走秀。（羅浚濱攝）

新埔鎮農會宣傳柿餅節，總幹事事曾庭熙（右二）等與會人士學做油醋果柚香柿餅，體驗食農教育。（羅浚濱攝）

九降風起，新埔旱坑里又進入曬柿餅的季節，新埔鎮農會6日將舉辦「柿餅之鄉千人健走」活動上網即秒殺，2019新埔柿餅節12、13日在農會推擴教育中心登場，有柿染服裝走秀及柿餅寶寶搬搬樂等活動，並首度舉辦柿鄉網美攝影比賽。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙2日在活動記者會中表示，新埔柿餅節已邁入第23年，今年除了豐富活動外，還有設計清新有質感的限量兩入裝柿餅禮盒，讓人感受新埔柿餅的非凡風味。

縣府農業處副處長傅琦媺說，柿餅是屬於有機、友善種植的農作物，特別適合結合食農教育，農會爾後可協助柿餅加工戶申請綠色標章，讓更多人認識柿餅產業。

玄奘大學在會場推出柿餅產業相關的周邊商品，有柿染服裝、柿染包、各種柿子料理等，並由3名學生做MD，讓人看到更多柿餅產業的無限可能。

縣府文化局長田昭容希望農業與文化共同行銷，讓農業節慶不只是展售活動，更是一場文化交流。與會人士並共同學做油醋果柚香柿餅，體驗食農教育。

今年新埔柿餅節活動有柿染服裝走秀、好柿相關產品發表及繪本導讀，並規畫柿餅寶寶搬搬樂、柿鄉網美攝影比賽、食農教育教學體驗、秋遊柿餅之鄉、粉絲團按讚或留言送好禮等活動，新埔鎮公所並備有「柿餅之鄉」免費接駁專車，讓民眾來體驗新埔鎮客家風情，保證不虛此行。

(中時 )