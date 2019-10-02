明新科大校長林啟瑞（左）和東泰高中何軒盛（右）簽訂「原住民族教育發展」合作意向書。（羅浚濱攝）

明新科技大學原住民族學生資源中心，教育部核定為全台唯一半導體「類產業環境人才」技職教育宣導示範點，2日舉辦科技應用學習主題觀摩活動，與東泰高中簽訂「原住民族教育發展」合作意向書，讓東泰原民學生在升學與就業有多元的選擇機會。

明新科大以教育部「技專校院原鄉學生職涯試探試辦計畫」，協助2百多位原民學生就業，東泰高中「原住民族實驗班」原民學生有3百多人，2校學生在開幕式帶來原民舞蹈及醒獅表演後，由明新科大校長林啟瑞與東泰高中校長何軒盛簽署MOU。

林啟瑞說，將與東泰合作辦理原民學生人才培訓課程、合作產業學程及建立原民實驗班升學管道，並將深入原鄉辦理當地高中職以下原住民族學生觀摩技職教育和職業探索活動。

林啟瑞特別指出，配合教育部「產學攜手2＋2N產業精英專班」計畫，培養半導體封裝測試產業的優質技術人力，明新科大也開辦半導體產業專班，提供高中職原住民族學生就讀大學的新選擇。

專班學生在大三、大四學程時連結高階產業廠商合作，包含台積電、台灣精測及矽格等與明新產學合作廠商，提供對科技產業有興趣的原住民族學生，在校學習階段就有提早進入相關企業就業與發展的機會。

東泰高中校長何軒盛感謝明新科大在餐旅、電競課程，提供各種教學資源，現在進一步對原民學生升學就業合作，讓學生有更多接觸科技產業的機會。

(中時 )