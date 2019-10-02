全球發燒手遊「精靈寶可夢」明起至6日在新北大都會公園舉辦Pokémon GO Safari Zone，玩家除了可在主會場遇見水屬性、草屬性和蟲屬性的寶可夢，淡水漁人碼頭、觀音山風景區、三峽老街等60處抓寶景點也有稀有寶可夢，包含南美限定的蟲系寶可夢「赫拉克羅斯」，預期吸引大批玩家到場抓寶。

主辦單位新北市觀光旅遊局表示，因應活動期間可能湧入大量人車潮，主會場新北大都會公園內停車場不對外開放，建議玩家於活動期間搭乘桃園機場捷運線、台北捷運中和新蘆線或公車至三重站下車，輕鬆便利又省時。

此外，為維護民眾參加活動安全及交通動線，以下5處停車場於活動期間禁止停車，包括觀光市集南側停車場、觀光市集北側停車場、幸福水漾公園區停車場、萬善同區停車場、樂遊天地區停車場，民眾若自行開車、騎車，需停放新北大都會公園周邊外圍付費停車場、停車格停放車輛；此外，活動期間禁止民眾在主會場內垂釣、飛行空拍機。

Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動相關資訊如下：

主會場：新北市三重區新北大都會公園

活動時間：10月3日（四）至10月6日（日），每日上午10點到下午5點

活動網址：www.safarizonentpc.tw

交通資訊：高鐵台北站、台鐵台北站、桃園機場、松山機場、客運台北站，皆可轉乘捷運至桃園機場捷運線三重站1A出口及台北捷運三重站1號出口。

公車路線：捷運三重站可搭62、227區、232、264、640；菜寮（重陽路） 站 可搭14、227、227區、232、292、292副、621、662、803、806、1212、忠孝幹線；菜寮（重新路） 站可搭14、62、111、227、264、292、616、622、636、638、639、801、820、857、1209、1212、1803、9102及忠孝幹線。

(中時 )