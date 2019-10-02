台南市議會即將於本周五召開定期會，但因明年度台南市總預算日前遭程序委員會退回，市長黃偉哲2日主動率市府團隊拜會議長郭信良尋求解套。雙方雖會談融洽，郭信良也表示已經感受到黃市長的誠意，將詢問未出席議員們的意見，再決定如何處理總預算案，但仍希望市府能依議員的建議調整。

黃偉哲表示，市府團隊會在議會正式審查預算之前，會積極向議員說明。他指出，明年預算歲出增加的部分，主要是因應中央補助所編列的配合款。總預算短差的59億元當中，有20多億元是因為房屋稅收減少，加上警消危險與繁重加給支出多了8億元，在收入減少、支出又增加的情況下，就必須舉債。

黃偉哲強調，基於府會和諧，市府對議會的態度是相當尊重的，針對議長或議員個別提出的建議要求，只要符合全民利益，且在專業判斷上確實是需要執行的建設，市府都應該做。至於議員提出發放津貼、補助健保費等建議，衡諸目前財務狀況，確實無法達到需求。市府會將議員建議案的輕重緩急排序做評估，也盼與議會一起努力，共同推動台南市發展。

郭信良指出，雖然黃市長的說明來得遲了些，但市長能撥空前來議會，已經有進步，今天出席的議員們也都很高興能看到市長的誠意。只要是良性的溝通，議會的大門永遠是開著的。

郭信良也說，他擔任議員21年了，其中當選3屆副議長，對於輕重緩急，他的心裡有數。所以從他就職以來，議會的臨時會及定期會共通過了超過100億元的墊付案，速度比以往都快。109年總預算案預定在11月審議，對於超過千億規模的預算，他希望知道編列的重點與方向，才是負責的行為。

國民黨市議員王家貞建議，黃市長既然認為舉債建設是必須且合理的事，那麼黃市長應將心比心，代為向高雄市議會民進黨團的議員們轉達，請他們對韓國瑜市長高抬貴手。對於王家貞議員的建議，黃偉哲也同意代為轉達。

無黨聯盟總召林阳乙表示，9月16日黨團協商中，是他提出社團補助款建議額度等各項建議，卻造成郭信良議長背過。林阳乙指出，非民進黨籍議員的社團補助款建議額度僅有50萬元，以永康區43個里來說，每個里的社團連2萬元都拿不到，但民進黨籍議員卻有120萬元的額度，實在有失公平。對此，黃市長表示會參考其他五都，依適法性來檢討。

民進黨團總召林宜瑾認為，溝通的氣氛很和諧，黃市長也已展現誠意，希望議會能盡速讓大會共同審議總預算案。

由於當場多位議員表達意見，黃市長承諾將檢討部分做法。郭信良表示，議會樂見市府在合法且不違背民意基礎的前提下自行檢討，並將在市長有具體作為後，再做後續處理。

(中時 )