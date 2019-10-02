為推動生態永續安全農業及減用農藥化肥，台灣糖業協會2日在嘉義縣家畜疾病防治所舉辦「光合菌訓練班」，餘百名農漁畜業者參加，盼透過光合菌培養技術訓練課程，讓農友學會擴培技術，日後還會有輔導團隊蒞場指導操作，協助建置農友快速建立自場的光合菌助農系統。

這次也由食品工業發展研究所、成功大學人文社會科學研究中心、大武山文教基金會及嘉義縣政府參與協辦，大武山文教基金會執行長黃麗霞表示，早期農民若買光合菌液得從日本進口，價格昂貴，農委會為了推廣光合菌培養技術，3年多前媒合食品所，成立農民訓練班，讓農民直接在家養菌。

黃麗霞說，光合菌能分解豬隻糞便裡的硫化氫，降低臭味汙染，前年帶著養豬業者到食品所取經，但車費昂貴，當時建議農委會是否能到地方授課，提高農民使用率，去年4月在屏東開班後，陸續也在台南、台東、桃園等地區辦理，迄今已開設15場，下周會至雲林及澎湖授課。

嘉義縣布袋養殖業者陳國偉表示，之前有從同行身邊耳聞光合菌的好處，故3年前自費北上到食品所上課，光合菌能分解含氮化合物及硫化氫，不僅魚塭的水質變清澈，改善池底下微生物環境，建立優質生態循環。

嘉義縣大林鎮栽種草莓的果農李俊明表示，上課完後，第一次在家養菌便順利成功，使用光合菌後，肥料下的量比起以往減少一半以上，而且也能增加土壤內益菌的量，讓植物根部好吸收，減少爛根、落果，產量更穩定。

(中時 )