民進黨主席卓榮泰2日出席民進黨中常會前，回答媒體的問題。（鄭任南攝）

南方澳大橋坍方 卓榮泰：行政團隊不推諉、不卸責

民進黨今中常會針對南方澳大橋坍塌事件，發言人薛呈懿會後轉述黨主席卓榮泰會中裁示，對於所有的罹難者、受傷者以及家屬表達最高的慰問之意。事情發生之後，政府最重要的是態度和積極度。行政團隊相關各部會，不推諉、不卸責，積極任事，這點黨部一定在同一立場、陣線上。

此外，會中邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳，以「三年財經政績亮點及未來四年的挑戰」為題專案報告，卓榮泰聽取報告後裁示，選戰最後這決戰一百天，請民進黨黨同志全面擴大宣傳，讓更多的民眾瞭解民進黨執政團隊拚經濟的成果，以達成「總統連任、國會過半」的目標。

他說，三年多以來台灣經濟趨於穩健，這是全民共同努力的成果，行政團隊致力推動經濟轉型也要給予高度的肯定。

他指出，主要的指標都呈現明顯的進步，例如失業率創下18年來的新低、蔡總統任內基本工資的調幅超過前政府8年、社會新鮮人的起薪以及勞工的實質薪資所得都在逐年持續攀升。

卓榮泰表示，台灣這三年多的總體財經表現，大家有目共睹，未來四年仍要面臨國內外許多的新情勢與挑戰。

(中時 )