小客車駕駛拒絕警方盤查，加速逃逸衝撞、輾過警用機車。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中市第一警分局大誠分局員警1日晚間騎警用機車巡邏，發現1輛失蹤協尋人士的BMW自小客車，2度趨前示意停車受檢，但是駕駛卻加速離去，還衝撞追緝的警用機車衝上人行道，沒想到，車子底盤卻被毀損警車卡住，駕駛竟棄車逃逸，警方已鎖定可疑人士追查中。

第一分局大誠分駐所吳姓警員晚間7時在台中市中華及民權路口巡邏，發現有1輛進口BMW自小客車形跡可疑，該車的車主是失蹤協尋人口，吳警趨前示意停車受檢，但是駕駛卻加速離去，吳警一路尾隨到博館東街、台灣大道二段路口，因車潮多而受困車陣中。

吳警見機不可機，騎警用機車擋在車前作為路障，他下車走到BMW車駕駛座旁，要求駕駛出示證件，沒想到，駕駛竟再加速逃逸，不但衝倒、輾過警用機車，BMW車還撞上人行道，因底盤被毀損機車卡住，才停住，駕駛棄車徒步逃逸。

警方調閱相關監視器，已鎖定可疑人士，全力追緝以釐清案情。

(中時 )