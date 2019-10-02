台中市第一警分局大誠分局員警1日晚間騎警用機車巡邏，發現1輛失蹤協尋人士的BMW自小客車，2度趨前示意停車受檢，但是駕駛卻加速離去，還衝撞追緝的警用機車衝上人行道，沒想到，車子底盤卻被毀損警車卡住，駕駛竟棄車逃逸，警方已鎖定可疑人士追查中。
第一分局大誠分駐所吳姓警員晚間7時在台中市中華及民權路口巡邏，發現有1輛進口BMW自小客車形跡可疑，該車的車主是失蹤協尋人口，吳警趨前示意停車受檢，但是駕駛卻加速離去，吳警一路尾隨到博館東街、台灣大道二段路口，因車潮多而受困車陣中。
吳警見機不可機，騎警用機車擋在車前作為路障，他下車走到BMW車駕駛座旁，要求駕駛出示證件，沒想到，駕駛竟再加速逃逸，不但衝倒、輾過警用機車，BMW車還撞上人行道，因底盤被毀損機車卡住，才停住，駕駛棄車徒步逃逸。
警方調閱相關監視器，已鎖定可疑人士，全力追緝以釐清案情。
(中時 )
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