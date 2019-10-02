韓國熱門選秀節目《Produce 101》系列孕育出不少偶像明星，第四季節目選出的11人團體「X1」，但卻在總決賽時不少熱門參賽者沒有被選上，開始傳出黑箱疑雲，甚至有粉絲統計票數發現根本和節目公布的不同，也讓節目重新公布一次票數，但宣稱不影響獲選的11人，如今警方介入調查傳出至少有2到3名的入選參賽者是黑箱出道，甚至已經調查了3間經紀公司，如今韓國律師出面表示一定會將正確的完整排名公開。

經過韓警調查X1當中有兩到三位是黑箱保送名額。（圖／翻攝自X1官網）

據韓國媒體《朝鮮體育》報導，警方在查證排名票數後發現的確有兩到三名練習生可能是因黑箱排名而擠進出道圈的可能性，律師誓言也將公開正確的排名，甚至連同該電視台先前的偶像練習生節目《Produce 48》、《偶像學校》也一併遭到懷疑是否有黑箱操作出道的問題，也將一併遭到調查。

Starship從節目出道的練習生偶像們。（圖／翻攝自韓網）

另家韓國媒體《Disptach》則報導，有三間經紀公司遭到懷疑，當中Starship娛樂更是第一間被獎芳調查的娛樂公司，從該間經紀公司出道的練習生包含X1中的宋亨俊和姜敏熙、前I.O.I、現任宇宙少女成員俞璉靜、IZ*ONE成員張員瑛、安俞真等。

(中時電子報)