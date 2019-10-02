台中市政府地政局經管的市有耕地今年12月31日到期，應進行換約續租，為方便民眾辦理相關手續，地政局2日、10月9日、10月24日分別至東勢、大安區駐點收件，共3場次，減少舟車勞頓。

地政局表示，考量應換約續租的租約數量龐大，且承租人多為年長者或農事繁忙，每到換約時期需往返地政局送件，頗為困擾，地方反映希望派員到里服務，減輕負擔。

為提供更便民的服務，除由承租人親自至地政局或郵寄通信申辦外，地政局另外提供在地駐點收件服務，駐點場次有3場，除今日上午9時30分至11時30分在東勢區明正里社區發展協會，10月9日下午2時至3時30分也在東勢區明正里社區發展協會、10月24日上午9時30分至11時30分在大安區公所2樓會議室辦理。

2日及10月9日的東勢場，除換約續租服務，也由東勢地政事務所派員提供地政諮詢，明正社區發展協會也提供量血壓等健康服務。現場並宣導2020台灣燈會在台中，主展區將於明年2月8日至23日在后里森林園區及馬場園區展出，副展區將於今年12月21日至明年2月23日展出在文心森林公園展出。

地政局強調，今年舉辦3場次駐點服務後，如承租人仍有大批送件需求，會再擇期加辦駐點服務場次，歡迎民眾多加利用。

(中時 )