你願意當家庭主夫嗎？這是國外已常見的家庭分工模式，也就是家庭主婦的相反，由男性擔任主要掌管家理事務的角色。網友分享他當家庭主夫的經驗，他表示結婚後擔任家庭主夫3年，雖然喊老婆女兒的關係都很好，但是他的身分卻被自己親戚朋友看不起，被說「一個男人不出去上班沒路用」。面對這種挫折，網友一致認同，大力支持他！

原PO在社群平台Dcard上想知道網友想法，究竟「當家庭主夫可恥嗎？」他透露，妻子和他協議後希望他能當家庭主夫，在家專心顧女兒。在他做了這個決定後，讓他發現真正的愛情除了錢以外，更多的是彼此的付出。不過他卻因此被自己家人朋友唾棄，認為男人就應該要工作，靠自己養，而不是給別人養。

原PO心裡很不平衡，還好網友們都很支持他，覺得這沒什麼不對！認為這只是兩人的生活型態是如此，外面的人沒資格批評，強調「男主外女主內」只是個刻板印象，且願意花時間照顧小孩是好事，紛紛稱讚他是位好老公。

強調「男主外女主內」只是個刻板印象。（示意圖／shutterstock）

除此之外，大家對於他生活無敵羨慕，因為原PO在文章中透露，老婆月入120K；而自己則30K。令大家好奇「老婆到底是做什麼？」、「那些罵你的是羨慕你老婆賺得比他們多吧」、「120K！請受小妹一拜」。

原PO在社群平台Dcard上想知道網友想法，究竟「當家庭主夫可恥嗎？」（摘自Dcard）

(中時電子報)