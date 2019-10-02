你是豹型人、貓型人還是河馬型人？據富邦人壽與陽明大學、台北榮總與國家衛生研究所的三年實證及運用AI智慧分析結果顯示，若是平日行走步數低於1萬步，假日更低於3千步的河馬型人，罹患失智病風險增加52％，但若是平日步行都高於1萬步、假日也不低於3千步的豹型人，身體衰退速度將減緩28％、體脂肪增加風險也減少19％。

富邦人壽與陽明大學、台北榮總、國衛所等共同成立的「陽明高齡與健康醫學研究中心」，在2016年啟動三年合作計畫，50歲以上台灣中高齡民眾作為受測對象，結合穿戴式健康裝置，透過大數據蒐集及AI智慧演算分析，在2日提出「國人高齡健康風險評估模組」，確定四大「多一點」，可以協助中高齡者延緩老化。

四大多一點，即多一點步行，可降低心血管疾病及失智症罹患率，每天若多走一千步，可比前一年延緩身體衰退速度19％，行動力減緩風險也降低23.5％；多一點毅力，戒菸可減少動脈硬化的程度；多一點好眠，即要睡飽及睡沉，就不易憂鬱，睡眠不足則可能導致肥胖及免疫功能失調；多一點營養，特別是50歲以上中高齡婦女，或是體重過輕者，容易導致身心功能衰退，即建議不要毫無節制的減重、減脂，反而容易出現骨質疏鬆、免疫力下降、貧血等。

研究將中高齡實驗者分為豹型人、貓型人及河馬型人，豹型人即日行1萬步以上，連假日都不低於3千步；貓型人就是平時及假日都介於3千步到1萬步之間；河馬型人則平時都少於1萬步，假日更低於3千步，台灣中高齡者有42％為貓型人，河馬型人則近3成，研究建議中高齡者應多步行，讓自己努力晉升為貓型人或豹型人。

(工商 )