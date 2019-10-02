一名飼主日前在樹林車站外廣場遛狗時，疑因地面漏電，導致愛犬瞬間被電到彈飛，落地後又遭2次電擊，所幸無大礙，飼主心疼之餘，也在臉書社團指控，要求相關單位正視；樹林區公所昨晚第一時間前往了解，研判為早期路燈舊管線淺埋，連日大雨滲入所致，今早開挖地面，並將舊線路重新包覆深埋，待台電今晚復電後將重新檢測。

李姓飼主昨在臉書「我是樹林人」指控，日前帶著狗狗在樹林車站附近散步，不料行經廣場上一處電信箱旁時，狗狗突然在一瞬間彈飛墜地，飼主還來不及反應發生什麼事，狗狗又在落地時遭2次電擊，彈飛後驚恐臥地哀嚎，雖無大礙，卻讓行經路人嚇壞，更讓飼主心疼不已。

飼主發現，狗狗被電擊的路段，明顯有修補過的痕跡，路面顏色也與其他處不同，懷疑是施工不良造成的工安意外，所幸狗狗目前無恙，但希望相關單位徹查，維護用路人安全。

樹林區公所昨晚得知後，第一時間會同台電公司、新北市營運處前往了解狀況，發現該地面確實有漏電情形，立即關閉後車站廣場用電。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

網友紛紛留言「好危險喔」、「所有電箱都應該檢查，下雨後實在很危險」、「這很嚴重耶，不要太靠近電箱，漏電下雨很容易被電到，危險！」。

樹林區公所表示，昨晚得知後，第一時間會同台電公司、新北市營運處前往了解狀況，發現該地面確實有漏電情形，立即關閉後車站廣場用電，研判是早期路燈管線遷移後，舊管線淺埋，加上連日大雨雨水滲入所致，今早已將舊線路重新包覆深埋，今晚待台電復電後將重新檢測。

樹林區公所今早開挖地面，並將舊線路重新包覆深埋，待台電今晚復電後將重新檢測。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

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