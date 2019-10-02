華山基金會苑裡天使站今日舉辦建站10周年感恩茶會，學生、來賓與長輩同歡，提前慶祝重陽節。（華山基金會提供／巫靜婷苗栗傳真）

下周一是重陽節，學生與來賓以子母壽桃、豬腳麵線呈送給長輩，代表添福添壽。（華山基金會提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會苑裡天使站今日舉辦建站10周年感恩茶會，學生、來賓與長輩同歡，提前慶祝重陽節。（華山基金會提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會苑裡天使站今日舉辦建站10周年感恩茶會，學生、來賓與長輩同歡，提前慶祝重陽節。（華山基金會提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會苑裡天使站在地服務10年，今日上午在苑裡鎮三里活動中心，舉辦建站10周年感恩茶會，縣議員徐永煌、縣議員張顧礫服務團隊祕書湯承羲、苑裡世界健身俱樂部、苑裡私立愛兒樂幼稚園學童、龍德家商學生一同到場與長輩們同樂，與長輩享共度溫情時光。

下周一是重陽節，學生與來賓以子母壽桃、豬腳麵線呈送給長輩，代表添福添壽，家住在苑裡苑南里87歲的游阿嬤，長期獨居，華山定期關懷訪視，逐漸打開阿嬤心房，臉上終於看到笑容。

華山苑裡天使站指出，在關懷服務中得知，游阿嬤已過世的先生是名老師，以前在縣立苑裡高中教音樂，閒餘都會在家彈奏音樂，阿嬤就在一旁伴唱，一圓這甜蜜的回憶，感恩活動中安排苑裡站長吳欣穎與游阿嬤一起獻唱1曲，以表對阿公的思念。

華山基金會秉持「在地老化」的理念，在全台各地設立389個天使站，免費提供送愛到家的服務，包含關懷訪視、家務協助、原床泡澡、物資協助及陪同就醫等到宅服務。邀請更多社區民眾一同加入義工行列，或支持華山基金會認助計畫（每月1250元或每年1萬5000元）。認助愛心專線：037-861348 吳先生。

(中時 )