空服員制服感覺頗具舒適性。圖：張佩芬

機師制服帥氣穩重。圖：張佩芬

地勤制服鮮豔兼具安全性。圖：張佩芬

星宇航空今 (2) 日盛大舉行「JX Style制服暨機艙發表會」，眾所矚目的制服系列正式亮相，公司董事長張國煒表示，星宇不走近年流行的拼接系列，回到以人為本，有家的感覺，走高雅古典現代風加點設計感，要看幾小時後不會煩，還讓空服變漂亮了。

空服男性制服採用鐵灰色系，女性採用金、銀色兩個色系，裙襬較寬方便動作，金色裙裝搭土黃外套，淺灰裙裝搭鐵灰外套。

包括機長、空服、地勤、航勤、機務接連登上伸展台，由台灣知名設計師林尹培袞操刀，要將星宇航空打造成全球最時尚的航空品牌。以「新創經典 樹立標竿」的設計理念，巧妙融合復古與未來感元素，呈現宇宙星際感，又藏有經典時裝特色。星宇員工也共同參與了設計過程，依自身經驗及觀察提供設計建議，星宇航空要掀起航空時尚風潮，誓言成為航空界時尚新星。

受到知名普里茲建築大獎得主Frank Gehry的啟發，對建築與時尚充滿熱情的設計師林尹培袞表示：以新創經典的概念，將4、50 年代時尚元素結合未來科技感，如同星宇航空的飛機設計一樣，機身很前衛，機艙空間卻是很溫暖的。透過高級訂製服的繁複工法，如異材質拼接、跳色、出芽、刺繡等，展現復古又現代的前衛結構，不只著重空服員制服的設計，針對機務、航務、地勤等皆全面地用心打造，期望旅客從進入航站到機艙，都能享有一致性地視覺美感。

演譯「重返美好年代，預現未來經典」，女性空服員制服呼應客艙大地色系，座艙長及空服員依顏色區分職級，分別選用未來科技感金、銀色洋裝，背部及袖子大膽採用運動服飾使用的透氣網布拼接，強化舒適及功能性，七分袖的袖中以飛機稜線為靈感設計，洋裝以微立領搭配絲巾，舉手投足氣質婉約，冬天穿上復古斗篷式大衣，宛如優雅的巴黎名伶。男性空服員制服也充滿細節巧思，襯衫立領設計取代緊繫領帶的不便，以不同裁片拼接呈現仿翻領樣式，接縫處利用出芽線條點綴。而西裝外套領口不單以傳統車線縫製領片輪廓，更以精緻高超的工法拼接不同領片，翻玩錯視的平面與立體視覺。

飛航員則捨棄傳統西裝外套及大盤帽，換上帥氣俐落的飛行夾克及實用便帽，手提行李箱由德國精品萬寶龍打造，經典黑色外觀搭配立體幾何線條增添時尚氛圍。另一亮點為充滿故事性的機務人員制服，設計向40年代的戰機飛行員致敬，代表無所不能的維修技能，立領上，繡有星宇的精神標誌-北極星，上衣點綴繡工精細的繁星裝飾，而每顆星上都有10個反光面，這更是源自張董事長對機務人員“披星戴月”的精神感召。此外，也在機長、機務人員、航勤人員的服裝中，加入了星宇航空精神臂章-「SAFETY IS OUR ATTITUDE」，時時提醒星宇人肩負著重大的飛安責任。錶及Venu GPS智慧錶， 由Garmin依飛航組員實務需求，為星宇客製六款專屬錶面，並於錶背雷雕個人專屬編號。專屬錶面可同時顯示三個時區，方便於飛行中隨時掌握兩地及UTC時間，透過內建的脈搏血氧感測功能，隨時留意身體的含氧飽和度，監控每趟飛行的身體狀況。

機長所配備的D2鈦金航空錶，搭載動態全彩地圖、雷達氣象圖、機場數據、自動飛行紀錄、警報、與選定航空電子設備之連接等，貼心整合飛行與生活。

設計師林尹培袞表示：「一直堅持，才能創造不同！這是這一年來與星宇航空合作中最大的心得感受。創新需要勇氣，要跨出既有框架，甚至自許成為業界全新標竿，要有能堅持這份企圖心和決心的勇氣，才能讓最終的作品與眾不同。」

星宇航空表示，制服除了美觀以外，舒適及實用性為設計中最重要的一環，設計師透過與各職務員工的親身訪查，了解實際需求及過去經驗中的不便，將相關意見整合為設計改良重點：如在空服員、地勤人員和機務人員服裝中，大量使用網布及機能材質，透氣舒適還能防止靜電，女性空服員洋裝袖下特殊裁剪結構，讓空服員於值勤時，手舉180度開合座椅上方置物櫃，也不影響整體美觀及儀態。機務人員連身服上下身以拉鍊及魔鬼氈連接，大幅增加穿脫便利性，航勤人員在炎熱夏季則有短褲的選擇，地勤人員提供西裝背心、外套、短裙、長褲等，依工作屬性及喜好自由搭配，另考量因長時間的坐姿，將外套和背心的前中下擺，依照飛機尾翼的形狀挖空布料，打造出融合功能及美感的特殊結構等貼心設計處處可見，要讓星宇人穿上時尚又舒適的制服。

(工商 )