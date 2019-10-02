緯來電影台全新自製電影《綠蝴蝶》10月6日晚間9點全台首播。描述新世代的青年，急於追尋自我定位，希冀擺脫舊有思想價值，展翅高飛，以迷幻搖滾樂為故事發展主軸，闡述年輕人從毛毛蟲蛻變為蝴蝶的過程。

該片由游翰庭執導，巫建和、謝章穎、王真琳、楊傑宇、李純凱、許孟甯等人領銜主演，並有夾子樂團小應（應蔚民）、四分衛主唱阿山客串演出。

因故事與音樂有極大關係，在片中飾演吉他手的王真琳，還真的自掏腰包買了一把吉他苦練。這把吉他漂亮到讓導演頻頻讚賞，王真琳謙虛的說：「雖然我臨時抱佛腳學會彈吉他，但大家一起表演的時候，真的有搖滾的感動，我跟章穎、傑宇舞台上眼神相對，大家都完全融入在Rock’ n Roll角色裡。」

演員們沉浸在音樂中的樣子，感動導演游翰庭：「演員們認真努力練團的過程，也許可以真的組『綠蝴蝶』搖滾團，繼續延續搖滾精神」。

除了認真練團，拍戲過程中，王真琳也愛上了自己演的角色「柔啟」，即使戲已殺青，卻不想道別：「我留下了蝴蝶項鍊（片中道具飾品），繼續保留『柔啟』的餘韻，我自己為戲買的吉他也被劇組拿來改成了舊吉他，我也留著那個仿舊的味道。」

王真琳透露，有一場戲是她把妝卸掉，找回自我的初心：「我意識到找到的同時，我將不會再用『柔啟』的濃妝面對大家，反而有點感傷，那天大家的心情都感傷著迎接道別，回到了最初，我在淚中，卻發現導演也在螢幕前哭了」。

剛入圍金馬獎的巫建和則感性說：「因為角色離我自己太遠了，要消化一堆台詞再表現出來，每一場都不容易，需要花很多時間準備；但最感動的戲應該就是音樂祭結束，也是殺青的那場戲，我拿著攝影機拍大家搭車回台北的過程，戲裡戲外，都是面對結束與未知的開始，當下我看到導演紅著眼眶，於是避了開…。」

(旺報 )