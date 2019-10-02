九九重陽節將至，台南市警六分局長陳建民為祝賀同仁85歲以上的高壽父母，親自慰問4名員警的父母親。其中，交通分隊小隊長王敏雄的雙親，雖住在雲林縣北港鎮，陳也不辭路遙，專程前往北港鎮與王小隊長的高壽父母話家常，親自轉達台南市警局長周幼偉祝壽之意並致贈敬老禮券。

台南市警六分局共有4名員警的父母親超過85歲。其中，職員房建威的母親高齡87歲，居住於台南市安平區；王玉琴的父親高齡86歲，居住於台南市歸仁區；警員張友人的父親高齡86歲，居住於台南市新市區；交通分隊小隊長王敏雄的雙親均高齡88歲，住在雲林縣北港鎮。

王小隊長父母對於陳建民遠道來訪，感到訝異與驚喜。陳除報告其子在分局任職的優秀表現外，也向同為88歲的古稀夫婦請教延年益壽養生之道，與2位長者相談甚歡，笑聲滿堂。

陳建民認為，家有一老如有一寶，銀髮長輩永遠是每一位同仁的家族珍寶。重陽佳節前夕的敬老活動，不只能提倡敬老尊賢的優良觀念，發揚老吾老以及人之老的傳統精神，更能以此祝福高壽長輩們身體健康，長命百歲，二O一九、富貴九九（久久）。

警六分局表示，警察同仁長年辛苦日夜輪班執勤，也要接受職務調動至其他縣市任職，以致大多未能在家侍奉父母，藉此重陽佳節，服務機關首長代表前往同仁長輩家中探望，有助於同仁與長輩的互動，更對警察寶眷表達最誠摯的謝意。

(中時 )