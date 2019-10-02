臉書粉絲專頁「澄清唬」貼出一張圖，諷刺民進黨高雄市議員康裕成以及民進黨立委邱議瑩。(澄清唬臉書)

民進黨高雄市議員康裕成上月28赴日參加第五屆台日交流高峰會，高雄市議會國民黨團昨酸綠營民代對質詢長短錙銖必較卻有充裕時間出國，直批綠營兩套標準。臉書粉絲專頁「澄清唬」貼出一張圖，並將此事與民進黨立委邱議瑩曾在高雄水災時訪波蘭一事諷刺。

高雄市議會國民黨團昨表示，經由黨團協商回歸議事時程正常化，卻遭綠營屢次抗議，而民進黨議員康裕成等綠營民代，一再認為定時散會就是剝奪質詢權益，9月27日卻告假至日本旅遊，不論因事或休閒出國，也是他們的權利，卻充分顯示綠營民代質詢錙銖必較卻有充裕時間出國。高市議會國民黨團批綠營根本兩套標準，質疑議員拚外交可以，市長就不行。

康裕成則在臉書表示，她上月26日有質詢韓國瑜，議會規定26、27日兩天只能發言一次，除了抽籤還要準時下班，因此她27日不能質詢。康今天也表示，台日地方議會交流高峰會，日期是半年前就確定的，高雄市議會的議程，8月初才訂出來，「我們已經答應日方了，因為我們是上一屆的主辦國，基於國際禮儀，這屆一定要出席」。

對此，臉書粉絲專頁「澄清唬」貼出一張圖，並提及去年8月時，南部連日豪雨淹水，邱議瑩在臉書貼出當時為國民黨高雄市長參選人韓國瑜與國民黨議員參選人陳若翠在競選歌曲發表會現場熱舞的影片，並痛批「高雄人不需要這樣的市長候選人」。

未料，邱議瑩當時被爆，水災時與立法院副院長蔡其昌等人到波蘭國會交流。該消息一曝光，立刻引來大批網友批評，臉書也被灌爆。邱議瑩當時則在臉書回應，她交代團隊夥伴務必盯緊各項救災工作及路況修損，全力協助選區災民的需求，她的團隊很拚命，讓她即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況。邱強調，台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要。

「澄清唬」諷刺表示，反正自己就是好辛苦好棒棒，政敵就是好偷懶好放水。

(中時電子報)