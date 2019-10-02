嘉大與台灣農業團隊到馬國舉辦臺灣設施農業示範場域推廣講習。（嘉大提供／廖素慧嘉義市傳真）

台灣團隊參觀馬來西亞溫室土耕栽培辣椒。（嘉大提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉大計畫團隊訪視馬國示範場域提供建議。（嘉大提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義大學推動農業新南向，校長艾群率團到馬來西亞舉辦臺灣設施農業示範場域推廣宣導會活動，獲得當地農民熱烈回響，期盼台灣農業專家團隊協助開設農業相關課程及輔導他們精進栽培的技術。

嘉大表示，該校2016年起連續3年獲行政院農委會農業試驗所委託進行研究計畫，由校長嘉艾群、副校長黃光亮及教授盧永祥主持，調查馬來西亞的設施農業產業、目標市場調查與示範場域規畫評估、臺灣設施農業示範場域營運與推廣，將臺灣設施農業與農業資材引入馬來西亞的溫室栽培。

馬國以露天栽培或溫室介質栽培辣椒，但露天栽培易受氣候及病蟲害影響產量，造成近年來辣椒價格高居不下，須仰賴進口，是馬國自給率最低的農作物。

今年2月，曾榮獲10大神農獎的嘉大校友葉豊仁，協助馬國農商做溫室辣椒與網室蔬菜的栽培管理技術，台商運用農業試驗所提供的氣象監測系統製作及搭建溫室，提供土壤改良資材，與馬國農友進行溫室種植辣椒。

嘉大表示，台灣與馬國團隊合作努力半年，9月間舉辦臺灣設施農業示範場域推廣宣導會，馬國柔佛州農業部官員到場參觀，也吸引當地50多名農友進行辣椒與蔬菜觀摩及栽培管理交流，互動熱絡，約50％馬國農友反映需要病蟲害管理與肥培管理技術，還有75％的農友希望台灣能開課教他們栽培技術。

(中時 )