民進黨高雄巿議員康裕成2日在臉書PO文，指韓國瑜競選團隊曾爆料五月天用了5000萬的善款辦演唱會，但韓國瑜的社會局長證實沒有。韓競辦2日駁斥，從沒說五月天用了5000萬善款，呼籲康裕成拿出證據並向五月天及五迷道歉。

康裕成臉書2日PO文「韓國瑜的社會局長證實／首次韓市府的官方說法《五月天演唱會沒有使用氣爆善款》但是在8、9月「韓」血噴人的韓國瑜競選團隊竟然爆料五月天用了5000萬的善款辦演唱會！＃為了搶救韓的選情連五月天都抹黑」。

對此，韓競辦提出駁斥說，韓國瑜競選團隊從未主動提及「五月天用5000萬氣爆善款辦演唱會」，並還原當初這場「高雄氣爆NEW再創新高五月天演唱會」，是由五月天無酬演出，並由相信音樂公司提供舞台、音響、投影幕等設備。

至於活動宣傳、媒體接待、活動訊息露出、交通控管、人潮輸運、警義交值勤、餐費、環境清潔等行政協助工作，由高巿府觀光局負責辦理，上述支出費用則由高雄氣爆善款支應，共110萬3500元。

韓競辦指出，高雄氣爆是高雄人心中永遠的痛，五月天在氣爆後不但捐款1500萬救災，還到災區無酬義演、為災民打氣，對此相當感謝，呼籲民進黨不應該把優秀音樂人的善行當成政治抹黑工具。

韓競辦強調，從未主動提及「五月天用善款辦演唱會」，也呼籲在臉書陳述此事的康裕成提出證據，並主動向五月天及五迷道歉。

(中時 )