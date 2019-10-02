國民黨今天中常會，黨主席吳敦義致送第14屆青年團團長指定中常委派任書給世新新聞研究所碩士生田方倫。田方倫除了就讀世新新聞研究所，也是前北市議會副議長李新的助理，現任北市議員李柏毅服務處主任，有豐富選務經驗。

國民黨青年團總團長是當然中常委，首屆總團長是前立委林益世，歷任總團長在政壇發光發熱者，還有北市議員徐巧芯、台中市議員黃建豪、國民黨青年部主任蕭敬嚴、前黨主席朱立倫的秘書凌濤，以及加入郭董陣營引發矚目的林家興。

國民黨青年團都以在學青年為主，團員人數約2000多人，第14屆總團長甄選於9月中下旬分兩階段進行，第一階段共有11人遞件報名，其中包括新黨人士；經青年團辦公室逐一審核，扣除資格不符、送件不齊或逾時者，共有3人進入決選名單；9月27日在國民黨中央黨部3F會議廳進行第二階段甄選，由田方倫出線，今天由黨主席吳敦義在中常會授予當選證書，並由原總團長李成蔭與新任總團長田方倫進行交接儀式。

(中時 )