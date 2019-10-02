韓國瑜的民調要回穩了嗎？今出爐的最新媒體民調顯示，國民黨提名人韓國瑜支持度33.2%，民進黨蔡英文總統支持度43.9%，雙方差距10.7個百分點，若與上次所做民調相較，韓國瑜支持度大漲6.1%，蔡英文則微幅上升0.5%。

據《ETtoday新聞》今(2日)所公布最新民調，結果顯示，若是由韓國瑜、蔡英文雙方直球對戰，韓國瑜支持度有33.2%，蔡英文支持度則有43.9%，蔡英文支持度超過韓國瑜甚多，雙方差距10.7個百分點。若與上次同月10日所做民調相較，韓的支持度則上升6.1個百分點。

另外，若由「蔡英文總統、賴清德副總統」組合「蔡賴配」，對決國民黨的「韓國瑜總統、張善政副總統」的「韓張配」組合，「蔡賴配」以44.7％的支持度領先「韓張配」的32.9％，兩組合支持度差距為11.8個百分點。

若是「蔡賴配」組合，對決國民黨目前呼聲最高的「韓國瑜總統、朱立倫副總統」的「韓朱配」組合，「蔡賴配」仍有44％的支持度，而「韓朱配」的支持度則為35.3％，兩組合的支持度差距仍有8.7個百分點。

此次民調係由《ETtoday新聞雲》於9月25日至29日透過「手機簡訊」進行追蹤調查，以年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回有效樣本數為4279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5%。

相關訊息被轉傳到PTT論壇，網友紛紛喊「穩了！」、「不造勢，專心市政才是正途」、「震撼」、「這是我人生第一次為蔡感到擔心」、「真的投票本來就不會差這麼多」、「真看不懂現在的民調」。

(中時電子報)