重陽節將屆，台南市政府2日辦理「重陽九九-台南老人足幸福」發表會，由市長黃偉哲、社會局長黃志中及長輩代表共同揭開9項老人福利措施，要讓台南長者重陽「九（足）幸福」。為讓市民更加瞭解台南市的高齡友善措施，社會局還特別錄製長輩們平日裡生活的縮影影片，與影片中的長輩們一起欣賞。

黃偉哲表示，台南市的財源，雖然不像其他五都這麼充裕，但市府在能力所及的範圍內，全心照顧我們每一位「細大人」，諸如在九九重陽時致贈全市29萬長輩每人1000元的敬老禮金，其他還包括日照、長照、免費供餐、免費公車等多項服務，市府都卯足全力來做。

黃偉哲還強調，如何讓長輩過著有品質的老年生活或經歷老化的安好，市府肩負重任。台南市在老人福利上不以發放現金為主，而是以提供多樣福利設施的方式，讓細大人確實得到生活上的照顧、經濟上的安全和精神上的安慰。

透過老人福利宣導短片發表，黃偉也長趁機介紹台南市最有代表性的9項老人服務措施，如：敬老卡免費搭公車、高齡志工、長青學苑、弱勢長輩房屋修繕、各種長照服務、到據點參加活動或共餐，還有祖孫同樂的親子館等都有相關服務措施。

社會局指出，直到今年8月底，台南市65歲以上人口數約29萬3158人，占總人口約16％，今年又比去年同期增加0.8％，顯示老人照顧的重要性與日俱增。市府關心並努力推動各項老人照顧的服務，全市現有老人社區關懷據點有364處，數量是全國之冠；另有160處長者共餐據點、300個血壓測量據點，全面照顧老人家的健康及心靈。

今年台南市除致贈人瑞金鎖片外，重陽節敬老禮金也會在2日下午撥入長輩指定帳戶；另社會局還辦理系列關懷長者活動，如50場次的花銀老師據點老幼共融活動、分區敬老活動、鑽石婚表揚及開辦家庭照顧者照顧故事徵文等等。

(中時 )