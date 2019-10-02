大陸「十一」長假起跑，金門「小三通」湧進人潮。（李金生攝影）

金門「小三通」上午入境船舶載客率約9成，入境計3363人次，出境計1044人次，已明顯呈現「小三通」人流回穩現象。（李金生攝）

金門「小三通」水頭碼頭，又見旅客爆滿熱況。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（右）與陸客親切閒話家常，祝福大家玩得開心。（李金生攝）

縣長楊鎮浯今（2）日上午率同縣府團隊視察水頭碼頭，還成為陸客爭相合影的網紅，讓他開心表示：「好久沒這樣熱鬧了！」 （李金生攝）

大陸遊客蜂擁來到，通關中心又見忙碌景況。（李金生攝）

縣府期待人潮帶來錢潮，再現新一波的觀光榮景。（李金生攝）

金門地標「莒光樓」今日遊客穿梭來去，十分熱鬧。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，縣府將進一步加強旅遊宣傳和提升服務品質，打造更優質的旅遊環境。（李金生攝）

縣長楊鎮浯今（2）日上午率同縣府團隊視察水頭碼頭，還成為陸客爭相合影的網紅，讓他開心表示：「好久沒這樣熱鬧了！」 （李金生攝）

大陸「十一」長假遊客蜂擁來到，金門「小三通」再現穿梭來去人潮，縣長楊鎮浯今（2）日上午率同縣府團隊視察水頭碼頭，還成為陸客爭相合影的網紅，讓他開心表示：「好久沒這樣熱鬧了！」

大陸8月1日暫停47個城市大陸居民赴台個人遊，金門一下淪為觀光景氣下滑的重災區，9月份小三通入出境計10萬8009人次，較去年同期14萬3977人次，減少3萬5968人次，衰退24.98％。其中陸客入出境僅1萬4681人次，較去年同期5萬6384人次，減少4萬1703人次，衰退73.96％。％

在楊鎮浯縣長率縣府團隊往返爭取下，陸方最終釋出善意，在9月20日恢復「小三通」海西20城市得赴金馬澎自由行的政策。大陸「十一」長假啟動，昨天首日就有大批陸客湧入，楊縣長關心最新進展，今天上午率同縣府觀光處長丁健剛、縣港務處長何佩舉等人視察「小三通」實況，並慰問聯檢單位的辛勞。

最新統計，上午入境船舶載客率約9成，入境計3363人次，出境計1044人次，已明顯呈現「小三通」人流回穩現象，可望在人潮帶來錢潮下，紓解觀光相關產業窘況，出現景氣「回春」的好狀況。

楊鎮浯出現在水頭碼頭通關中心，很快被眼尖的陸客認出來，爭相要求合影留念，他也來者不拒，還有媽媽跟小孩說：「他跟我們廈門一樣，是金門的大家長喔！」讓楊鎮浯聽得好開心，祝福陸客朋友在金門玩得愉快。

楊鎮浯難掩喜悅說道，「小三通恢復自由行辦證，自由行遊客又回來了，已經有一段時間沒看到這樣的榮景了！」。他表示，昨天自由行來了2000多人，今天預期來得更多，加起來同時有數千人在金門島上，對金門整體的觀光發展來講，是一個正面好訊息，期待一直持續下去，相信兩岸產業都可受惠，縣府也會加強旅遊宣傳和服務品質。

觀光處表示，縣府推出「探金十月購物趣」讓遊客吃喝玩樂購，一系列的旅遊活動外，也與金門國家公園管理處和鄉鎮公所陸續舉辦「老兵召集令」活動、「坑道音樂節」、「高粱老街風獅爺文化季」與「烈嶼鄉芋頭季」，打造十分金門、遊客專屬的旅遊行程和新亮點，期待在「十一」長假遊客人潮的帶動下，出現新一波的觀光盛況。

(中時 )