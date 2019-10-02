台灣設計展與ＪＲ東日本鐵路便當合作，運用在地食材製作多款限量便當，讓民眾體驗舌尖上的幸福。（林和生攝）

屏縣府於台灣設計展期間，與ＪＲ東日本鐵路便當推出多款極具屏東味的限量便當，讓民眾體驗舌尖上的幸福。（林和生攝）

台灣設計展屏縣府推出雙層巴士觀光服務，讓民眾以不同視野免費遊覽屏東市區。（林和生攝）

屏東10月熱鬧滾滾，台灣設計展及國慶焰火同時重磅登場，屏東縣政府特別推出雙層巴士觀光服務，讓民眾以不同視野免費遊覽屏東市區；更與ＪＲ東日本鐵路便當合作，運用在地食材製作6款「好屏幸福便當」，及2種鐵路便當，體驗舌尖上的幸福。

首次屏東縣境出現的雙層巴士吸引路人目光，共計53個座位的巴士，於設計展活動期間每日行駛4班次，自屏東轉運站候車亭發車，主要繞行屏東市區景點，從將軍之屋、演武場、台糖縣民公園紙漿廠、萬年溪景觀橋，再回到屏東火車站，全程約50分鐘。

屏東縣長潘孟安指出，屏東市近來積極將電線地下化，首次出現的雙層巴士，希望藉由比一般公車更高的視野，親身感受屏東市的改變，車上將有導覽人員提供解說服務，傍晚時段經過屏東公園生命樹，屆時也會點亮燈火、為民眾帶來驚喜。

另在今年台灣燈會炒熱話題的候車伴手禮「乖乖」，在地企業中洲建設大手筆贊助7萬包「國慶焰火限定版」，讓等待焰火接駁時的遊客有機會再次拿到。

除了行的需求，縣府也積極滿足遊客食的方便，特地運用在地食材推出多款限量版便當，潘孟安表示，捧一盒匯集屏東各地美味的精緻餐盒，就是體會在地最迅速直接的方式。

便當內容包括來自屏東歸來的牛蒡、滿州雨來菇、瑪家紅藜等，每道菜都經主廚精心料理，每道菜都充分展現屏東農產的豐富滋味，且是台灣設計展限定。

(中時 )