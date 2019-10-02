長榮航表示，今年10月8日起，澳洲布里斯本（Brisbane）航線將更換機型為波音787-10機型，最低售價（V艙）新台幣11,400（未稅）起。

地處亞熱帶氣候，終年陽光普照的布里斯本位於澳洲昆士蘭，人口數僅次於雪梨與墨爾本，是澳洲的第三大城市。

在舉世聞名的度假勝地【黃金海岸(Gold Coast)】，其綿延57公里的海岸線可讓遊客享受雪白沙灘、燦爛陽光，更可與來自世界各地的衝浪好手一起享受刺激的衝浪運動。

被評定為『世界十大動物園』的【龍柏動物園(Lone Pine Koala Sanctuary)】為全球第一座也是全球最大的無尾熊保護區，可近距離擁抱無尾熊、餵食袋鼠之外，更可認識100多種澳洲的特有動物。 位於昆士蘭州東南部的【摩頓島(Moreton Island)】又稱『海豚島』，可近距離與野生海豚互動、餵食，更可體驗四輪傳動車環島、玻璃獨木舟、浮潛、滑沙和拖曳傘等設施。

【故事橋(Story Bridge)】是澳洲最大的鋼鐵橋樑設計，亦為世界上僅有的3座可攀登大橋。

故事橋之攀登是非常安全的冒險挑戰，適合所有體力及年齡的人群。登橋後可飽覽布里斯本360度全景，不論是日間、日出、日落或夜晚，都能感受各自不同的別致城市韻味。

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