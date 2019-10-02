台南市北區長榮地下道是北區與東區重要交通要道，因配合鐵路地下化工程施工，將於29日起封閉進行鋼便橋與相關工程施作，封閉期約12個月。為降低施工期間交通衝擊，市府及相關單位除進行多次現勘研擬各項改道措施，舉行多場次施工說明會向民眾說明，也建議用路人可依大範圍與局部改道動線行駛。

長榮地下道封閉期長達12個月，市長黃偉哲相當重視，要求交通局針對周邊的交通衝擊，對用路人提出完整的說明跟宣導，並應現勘檢視設立現場告示或視覺輔助標示，以利用路人改道，還應協調警察局與交通部鐵道局加強重要路口交通指揮。

交通局表示，長榮地下道因周邊路幅有限，需以全封閉方式施作地下隧道結構基礎，並逐步施作鋼便橋，已要求工程主辦機關交通部鐵道局需全力施作縮短工期，以期儘速開放通行。

地下道封閉期間，將以周邊開元路、公園路、中華北路及前鋒路等主要道路辦理大範圍改道，另以實踐街、北門路、北園街及周邊巷道為局部改道動線，沿線將設置75面導引牌面、重要交通結點派出18位義交人員協助交通疏導，避免車流湧入地下道周邊造成臨近道路壅塞。

為解決因施工造成鄰近居民停車不便，經全面盤點鄰近閒置空地，預計將於精忠街北側至和緯路一段空地設置100席汽車位，俾增加停車供給。

施工期間大型車出入頻繁，對學童上下學交通安全造成危害，市府交通局結合相關單位在工區附近的大光國小、開元國小、立人國小等校，辦理大型車視野死角與內輪差之交通安全宣導，以實際體驗方式教導正確道安觀念；為保障當地民眾用路安全，將邀集警察局與監理單位不定期抽檢有無裝設大型車行車視野輔助裝置，並限期改善。

(中時 )