2016年立法院廢除就業服務法52條中外籍勞工工作3年期滿須出國1天的規定，但近年卻傳出有仲介向續聘或轉換工作的移工收取2萬至9萬不等的「買工費」，今天勞動部召開「研商收費事宜」會議，移工團體批評，勞動部試圖合法化買工費，將使移工被剝削的更嚴重。

據台灣移工聯盟提供資料顯示，仲介以種種費用增加為由，包括期滿續聘徵詢要收取勞工4000元、雇主收取5500元；簽署續聘文件要跟勞工收取4500元、雇主收取6200元；居留展延勞工要收取5000元、雇主要4500元；文件認證每月向勞工收取4500元、雇主收取3500元；後續服務要向勞工收取每月300元、雇主收取15000元。

天主教新竹教區越南移工移民辦公室神父阮文雄表示，自從就業服務法52條取消後，仲介也開始向移工及雇主收取各式費用，甚至有移工為了續聘要付出11萬元的費用，今天的會議就是要把非法的買工費合法，繼續剝削這些勞工。

天主教會新竹教區移民及外勞服務中心主任劉曉櫻指出，移工團體反對買工費合法化；應在各地就業服務站配置雙語人員，以強化就業服務系統為移工的服務；更應廢除私人仲介制度，改由政府對政府的直接聘僱。

勞動部強調，依「就業服務法」規定，移工在台工作3年期滿後，雇主得委託仲介公司辦理期滿續聘或轉聘作業，仲介公司可向原雇主或新雇主收取不超過移工第1個月薪資的登記費及介紹費，但不得向移工收取仲介費或買工費，違者，可依法處10倍至20倍的罰鍰及1年以下停業處分。

國內仲介業者認為聘僱期滿後，不論辦理期滿續聘或期滿轉聘皆衍生許多手續，要求勞動部同意辦理期滿續聘或期滿轉聘皆得向勞雇雙方另為收費。勞動部為研商收費合理性，今天邀集主要移工來源國在台辦事處、雇主團體、仲介團體及NGO團體等共同開會研商。

(中時 )