全艙等配置AVOD機上娛樂系統。圖：張佩分

經濟艙配置10.1吋大螢幕。圖：張佩芬

發表會現場。圖：張佩芬

星宇航空預定明年1月23日小年夜開航，公司2日下午在台北文創會所舉辦的制服與機艙設備發表會備受矚目，除了上百媒體記者到場，還有30組，60名經過抽籤獲得入場資格的臉書粉絲到場，這60名網軍將以一日特派記者身分，將所拍的照片、影片，訪問內容與感想等，透過社群發表。

張國煒10月底親自到德國漢堡開回新飛機，預計小年夜開出澳門、峴港、檳城三條定期航線，各提供每日1班服務，趕上農曆春節最大旅遊旺季。張國煒表示預計日本線預計明年中或明年底開航。

星宇目前到職員工已經超過800人，開航前將達近千人，目前空服 員當中近兩成是男性，在國內各航中屬於高比例。

星宇的A321neo客機配置八個商務艙，180個經濟艙共188座，明年底前機隊將達六架，後年另四架完成交機，還有17架A350XWB客機2021年開始交付，預計2024年全數交付完畢，屆時機隊將達到27架規模。

公司方面表示，未來要發展長程線運務，一定要透過亞洲主要城市航點載來轉機客，不過這些大航點除了時間帶取得較不易，市場競 爭也特別激烈，因此不列在優先飛航之列。

(工商 )