「滯陸國人」議題受到關注，海基會資料顯示，2016年迄今協處案件數量逐年增加，2016年32件，2017年37件，2018年增加到54件，2019年上半年（6月30日）為止已有22件。3年多來145件協處案件中，赴陸經商者有76件數量最多，占52.4％，其次是受刑人有23件、占15.9％，無居所者有13件。

以地區來看，協處滯陸國人多數都在東南沿海省份，廣東省數量最多，共81件、超過半數（55.9％），而其中台商集中地東莞市有52件，求助案件量遠超過其他省市。另外，福建省有10件，四川省8件，江蘇省及北京市各有7件。

海基會指出，協處案件中，很大比例來自廣東省東莞市。東莞早期是台商製鞋業、家具業等加工貿易產業的投資集中地，具有勞力密集的特性。由於中國大陸於2007年、2008年實施兩稅合一與調降出口退稅率、勞動法與勞動合同法，加上後來發生的金融海嘯，這些產業面臨嚴峻的考驗，紛紛遷往越南、印尼等東南亞國家。

海基會指出，在經營環境變化的過程中，有部分台商沒有及時轉型或外移，面臨經營的困難；有些台幹也因而失去了原有的工作，這些人在壯年時赴陸工作，20多年過去，陸續到了退休年齡，即使能留在大陸勉強找到謀生之計，但因缺乏社會保障，只要一生病，問題就會浮現。

至於滯陸國人的男女比例，男性有130件、占89.7％，女性15件占10.3％。年齡層方面，60歲至69歲有64件（44.1％），他們是最需要幫助的年齡層，其次是50歲至59歲有30件(20.7％)，70歲以上需要協處的也有16件（11％）。

另外，針對協處類型方面，疾病因素的案例有62件（42.8％），死亡有34件（23.4％），因案服刑期滿22件（15.2％）。大多數個案都同時有證件逾期或遺失、無經濟能力、生活難以自理等因素。

海基會表示，協處滯陸國人返台案件，每一個都需要投入時間與精神，包括跟家屬溝通以及與相關部門的接洽聯繫，從受理案件開始到當事人順利返台結案，前後可能要花上一至兩年時間。由於大多數的滯陸國人，與在台家屬關係多已疏離，無論是補辦證件、證明身分、還是辦理文書驗證，都需要與當事人、台商協會多次聯繫，也要商請包括內政部警政署、移民署等單位提供協助。

海基會指出，如果當事人返台之後無居所可安頓，海基會同仁會與當事人戶籍所在地的社會局接洽，視當事人身心狀況，安排合適的安置地點。協處過程中的每個環節，都需要非常仔細、用心的去處理，才能順利完成。

(中時 )