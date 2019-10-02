去年桃園市受景氣因素及經營型態調整，大量解僱超過200人以上之事業單位及人數包含敬鵬665人、白木屋202人、宏達電1043、茂迪588人，另今年至今有嘉聯益430人、綠能264人、華映1558人，市府2日進行專案報告，根據平均失業率，未因上半年增加大量資遣人數而有影響，顯示目前就業市場仍屬穩定狀態。

勞動局長陳靜航表示，針對企業大量解僱勞工事件，政府訂有《大量解僱勞工保護法》等相關法規，期盼透過預告及協商等機制，保障勞工權益，勞動局辦理訪查、召開勞工權益說明會、輔導勞資協商、移工安置及轉介，以及禁止代表人與實際負責人出國等措施，讓勞工權益獲得保障。

陳靜航表示，除要求企業必須提出解僱計畫書，透過勞資協商提升勞資關係，勞動局也將建議中央修法，要求企業主要股東也應負責，讓勞工權益獲得更多保障。

桃園今年上半年平均失業率為3.8％，與去年失業率3.8％持平，與全國及其他五都失業率3.6％至3.8％相近，顯示桃園目前就業市場仍屬穩定狀態。

(中時 )