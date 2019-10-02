南方澳漁民針對港口航道遭到南方澳大橋斷橋海阻礙，導致無法出海作業而向總統蔡英文陳情，國防部長嚴德發上午表示，已聽見漁民們的聲音，將在討論過後希望能緊急開闢出一條安全的航道與漁民使用。果然中午救災指揮中心就下指令，要求海軍水下作業大隊緊急開闢航道，目前切割作業正在進行當中，預計明天可能有希望通航。

海軍水下作業大隊於蘇澳中正基地13號碼頭，藉由浮門橋車裝載水下切割、燒焊等機具，以利執行橋體破壞、清理航道等作業。(國防部提供/戴志揚台北傳真)

海軍水下作業大隊下午接獲指示，為了開闢新航道，目前正在進行切割作業。嚴德發表示，因為尚有失蹤者未尋獲，政府不敢貿進使用爆破手法。另外早上有發現，斷裂的橋樑有向內港傾斜15度的情況，所以在內港作業有風險，水下作業大隊到水下進行切割，再由M3浮門橋協助將障礙物吊掛上岸，是最快的做法。

海軍兩棲偵搜大隊水下作業隊員，今天下午已經開始進行困難度極高的橋體切割作業。(國防部提供/戴志揚台北傳真)

海軍兩棲偵搜大隊水下作業隊員，今天下午已經開始進行困難度極高的橋體切割作業。(國防部提供/戴志揚台北傳真)

目前水下作業大隊已經完成偵察作業，會配合M3浮門橋下水清除水底障礙物，包括排除橋上四道欄杆、水下的繩索與鋼索，預計中午開始連夜趕工，希望能在一天內開闢完成，讓漁民進出，並視狀況在右側再開闢第二航道。

海軍兩棲偵搜大隊水下作業隊員，今天下午已經開始進行困難度極高的橋體切割作業。(國防部提供/戴志揚台北傳真)

(中時電子報)