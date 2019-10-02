法務部長蔡清祥2日針對南方澳斷橋事件表示，現在第一要務是救人，後續清理現場及航道的同時，注意證據保全，而且利用空拍機等科技設備進行攝影，強化證據蒐集，並積極偵辦有無人為涉及刑責。

蔡清祥說，斷橋事件發生時，他在立法院備詢，在得知消息後，立即經由行政監督系統指示宜蘭地檢署即時掌握狀況及協助處理，宜檢檢察長余麗貞指派1位主任檢察官率同1位檢察官及2位檢事官趕赴災區現場，掌握事件狀況及提供協助，台北地檢署在當天下午也指派2位具有營繕工程專長的檢事官到場支援。

辦案人員並全程參與交通部長林佳龍召開的處理會議，了解各單位對事件處理進度報告，並協調行政調查與司法調查雙軌進行。

蔡清祥強調，辦案人員已經與航港局及國軍單位協調清理航道及鋼索、槍樑結構物等證據保全併行，由警方及檢事官編組分工採取證物保全、錄影及扣案存放。同時會同交通部公路總局召集的橋樑專家、學者到場共同現場勘驗，盡快釐清事故發生原因積極進行後續調查。

蔡清祥說，目前由檢方相驗的罹難者遺體共有4具，犯保協會人員也提供家屬相關協助，並全力調查事故本身，積極偵辦有無人為涉及刑責。

(中時 )