「垃圾別亂丟！」，台南市政府環保局針對亂丟垃圾的熱點，裝設55台移動式錄影器材蒐證，加上破袋檢查或不定期派員稽查等方式進行取締後，今年1至9月已依《廢棄物清理法》告發處分869件，各罰款1200元到6000元。

台南市長黃偉哲表示，環境整潔是一個進步城市的表徵，鄉親千萬不要貪圖一時的方便，隨意丟棄垃圾造成環境的髒亂，大家一起維護台南成為一個宜居的城市。

環保局長林淵淙說，最常被亂丟垃圾的地方，第一名是十字路口（菸蒂、檳榔渣、飲料杯）、第二名電線桿及第三名是偏遠地區，大部分都是丟置垃圾包。其中，偏僻地區因無路燈、人煙罕至，難以架設監視器材，如果民眾發現亂丟垃圾地點請向環保局舉發，環保局也將立即處理。

環保局還表示，定點站崗、警示標語、監視鏡頭，軟的、硬的全都派上，為了守護環境清潔，只要丟1次、就罰1次；民眾也可利用手機、攝影機或車輛行車紀錄器等器材，拍攝隨意亂丟垃圾的車輛車牌向環保局檢舉，經查證屬實，可依已繳納罰鍰金額10％發給獎金。

(中時 )