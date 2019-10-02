日本駐台代表沼田幹夫先生（左）從桃園市長鄭文燦手中接下榮譽市民證。（甘嘉雯攝）

日本駐台代表沼田幹夫（中）領取榮譽市民證。（甘嘉雯攝）

日本駐台代表沼田幹夫2日從桃園市長鄭文燦手中接下榮譽市民證、桃園市民卡，笑稱上任「桃園日本辦事處主任」，鄭文燦表示，沼田代表在任內5年多來，大力推動台日交流，提高彼此互信，同時對桃園也有特殊情感，作為桃園之友、桃園榮譽市民當之無愧。

鄭文燦表示，上任前，桃園沒有任何一個日本友好城市，透過日台交流協會協助，多次赴日訪問，建立與日本5個友好城市關係，有千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市；桃園國際機場和成田國際機場是姊妹機場，桃捷公司和關西南海電鐵、千葉縣京成電鐵也合作推動聯合紀念套票，同時接見120個日本訪問團，這些都是得來不易，也代表桃園用心促進台日關係、台日交流。

沼田幹夫說，即日起自己也是桃園市民，感到榮幸、感動，深表感謝之意，笑稱離任返回東京之後，要當「桃園日本辦事處主任」，大力推廣桃園。

鄭文燦表示，沼田幹夫在任內5年多來，大力推動台日交流，對桃園有特殊情感，任內到訪桃園就多達14次之多，以往日台交流協會走出台北的機會不多，沼田代表是首位將台北以外的城市，納入日本城市交流的規畫者。

(中時 )