台中港北堤海域是白帶魚熱點，許多釣客大豐收。（王文吉攝）

台中港北堤為全國最知名釣點，過去僅開放1385＋150公尺釣魚平台，是國內越界釣魚受罰熱點。立法院副院長蔡其昌與釣權團體爭取全段開放，由「台灣釣魚人大聯盟」管理，2日起試營運，首日上午就有上百位釣友前往辦理認同卡，釣友紛紛大讚蔡其昌說到做到。

蔡其昌表示，從毛治國擔任交通部長時期便不斷協調台中港海釣議題，開放北堤進港前疊標以東1385公尺及以西150公尺。他擔任副院長後更建議港務公司成立休閒遊憩事業部門，做好整體規劃及管理，如此才能治標且治本。

蔡其昌說，台灣身為海洋國家，過去爭取到100號碼頭海釣專區與北堤重新開放垂釣，許多釣友仍持續反應北堤開放長度問題，期盼能夠全段2818公尺開放垂釣，如今終於能完成，算是達成釣友們的期許，未來也會持續關心釣友的心聲。

台中市議員施志昌說，北堤開放釣魚後，他針對後續的設施設備的改善也花了相當大的心力爭取，像是公廁、機電設備與服務中心等等，在享受釣魚樂趣的同時，也有好的環境。

(中時 )