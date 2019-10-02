南韓「華城連環殺人案」沉寂33年後，終於找到兇手了，是目前在獄中服刑的李姓嫌犯，1日他也鬆口坦承犯下14起罪行，全部都是先姦後殺，今(2日)警方又加碼曝光，他還試圖性侵30人，犯案件數多到驚人。

李嫌在警方9次面對面審問後，終於鬆口坦承罪行，包括華城9起殺人案和5起警方沒找到的殺人案，另外他更加碼招認曾強姦及強姦未遂30多人，從1986年開始犯下第一起案件，直到1994年姦殺小姨子被捕入獄，8年間共犯了40多起案件，令人毛骨悚然。而李嫌也透過邊回想邊畫下犯案現場，用畫說明他的殺人手法，不過因為案件久遠，他也是透過記憶供述，所以警方還在確認供詞可信度。

「華城連環殺人案」共有10名女子受害，都是先姦後殺，下體還被塞桃子、餐具等異物，僅1人倖存，手法兇殘，但警方一直抓不到兇手，後來被翻拍電影《殺人回憶》、電視劇《信號》、《隧道》等，如今終於靠著現代科技找到兇手，也讓網友高呼正義終於伸張。

(中時電子報)