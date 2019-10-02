總統蔡英文接見「非洲台灣商會聯合總會第26屆回國訪問團」時表示，政府會協助台商朋友強化在非洲的布局，爭取商機，並密切關注非洲聯盟峰會啟動的「非洲大陸自由貿易區」(AfCFTA)發展，加強台灣和非洲的經貿連結，與台商朋友共同努力，創造更好的發展。

蔡英文表示，非洲台灣商會的朋友不只事業有成，更能團結彼此力量，在當地發揮相當的影響力，促進台灣跟非洲各國在經濟、文化、教育、以及觀光等多面向的交流與合作。

非洲台商總會吳孟宗總會長是歷屆以來第一位來自奈及利亞的總會長。今年7月，吳總會長率團回國訪問，對於台灣產業布局非洲，帶來許多台商朋友的寶貴建議。

蔡英文也提到，同樣是在奈及利亞深耕的陳淑芳財務長，不但在當地大力協助台灣外交，聽說今年回到台灣娶媳婦時，也用奈及利亞的傳統婚禮儀式，讓這樁喜事在兩國的社交圈都相當轟動。

台商朋友身上都有許多這樣的文化交流故事，讓台灣跟非洲各國有了更深的連結，這也是讓台灣可以繼續走向世界、參與國際事務，最有力的後盾。

政府會努力協助台商朋友強化在非洲的布局，爭取商機。今年7月，非洲聯盟峰會已經宣布正式啟動「非洲大陸自由貿易區」(AfCFTA)，一旦順利實施，將形成涵蓋13億人口，3.4兆美元的龐大市場。蔡英文知道大家都很關切這個發展趨勢，政府也會持續密切關注，並且加強台灣和非洲的經貿連結，與台商朋友共同努力，創造更好的發展。

(工商 )