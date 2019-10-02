鹿港天后宮升格為為國定古蹟，關心鹿港、文化人士全都狂賀。（鹿港天后宮提供／吳敏菁傳真）

鹿港天后宮結合文化學者等對天后宮一磚一瓦做過深入的歷史紀錄，建築的大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手。（鹿港天后宮提供／吳敏菁傳真）手

鹿港天后宮通過文化部第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第15次會議，從縣定古蹟升格為為國定古蹟，關心鹿港、文化人士全都狂賀，天后宮管理委員會主委張偉東表示，感謝各方長官為鹿港天后奔走，終於讓鹿港天后宮如願升格，讓傳承四百餘年的天后宮能夠更加綻放光彩，管理委員會，會持續維護這美麗的聖殿，也謝謝四方信眾的愛戴，謝謝各位。

彰化縣國定古蹟不多，只有彰化孔子廟、鹿港龍山寺、元清觀、道東書院、馬興陳宅、聖王廟，再添一處古蹟，各界都很振奮，彰化縣長王惠美於2日上午前往鹿港天后宮祝賀「神佑群黎」。

張偉東表示，天后宮在1981年就是國定古蹟，後來文資法改制，1996年公告為縣定古蹟，但是天后宮保存的文化，精彩無比，大小木作、石雕等建築，無不出於名家之手，管委會更投入心力，以保存文化努力，不僅製作數位檔，邊撰專書，讓人認識天后宮之美，15年來更是每年多自編60萬元，防治白蟻，保存木構建築。

這次整座鹿港天后宮都納入古蹟了，鹿港人莫不雀躍，互相報喜，「實至名歸」，龍山寺之外更多了一處國定古蹟，張偉東說是台灣之光、彰化之光，也是鹿港的驕傲，感謝兩屆縣長奔走，前縣長魏明谷、前文化局長陳文彬盡心盡力的爭取，文化部鄭麗君重視文化保存，王惠美繼續提報，還有各方的貢獻，一起成就了這件好事。

張偉東指出提升國定古蹟，盼能獲得更多中央經費挹注，更完善保存文化資產，去年初文化部長鄭麗君已經允諾建築總體檢的經費，期待早日來執行，全方位地來守護這棟美麗的聖殿。

鹿港天后宮結合文化學者等對天后宮一磚一瓦做過深入的歷史紀錄，建築的大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手，如大木作為匠師王益順、吳海桐、王樹發及黃連結等人施作，石雕則由惠安匠師蔣馨一族承包，彩繪由郭新林及柯煥章施作，皆為一時之選的名匠，最難能可貴是鹿港天后宮管理委員自主成立文物文化管理維護組，維護、活化現場具保存價值之文化資產，讓人親近古蹟，看到歷史的光輝。

(中時 )