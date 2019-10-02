國民黨昨火速撤換組發會主委李哲華，將他轉調智庫副執行長，引發各界矚目。中常委徐弘庭今天出席中常會前受訪表示，陣前換將是非常不好的狀況，尤其泛藍民眾希望國民黨團結之際，發生「內鬥」傳聞，黨中央務必對中華民國國民、泛藍民眾說清楚，為什麼在這個時間點換將。

徐弘庭表示，選前100天更換一級主管，令匪夷所思，除非有特殊狀況，這是大家想要釐清的。

媒體詢問是否跟韓國瑜民調低迷有關，徐弘庭說，李哲華擔任組發會主委有蠻長一段時間，是各縣市黨部輔選、基層之間聯繫的管道，他都非常嫻熟，跟民調數字的連結性應該不大。

對於是否與吳敦義夫人蔡令怡的「夫人派」有關，徐弘庭說，他不會揣測是夫人幫或是吳敦義人馬內鬥，但他確信黨中央務必要說清楚原因。

徐弘庭說，外界猜測郭台銘退黨時，李哲華曾表達「國民黨不是菜市場，說來就來說走就走」，是遭拔官的關鍵，但當時文傳會也發新聞稿，痛罵郭「欺騙死去的領導人，要選就選何必演戲」等。若黨中央因黨務系統當時對郭有一些不當、過激言論，為此作出人事更動，其他部門應該也要調整，因為文傳會也發出不妥的新聞稿，因此「這邏輯不通！」

(中時 )