台南官田菱角產季到來，今年因產量減少，價格上揚，官田區農會推動共同運銷作業，設立菱角集貨站，菱角田裡也隨處可見農忙採收的景象。（莊曜聰攝）

台南官田素有菱角故鄉的美稱，現在正值產期，但受到日前雨勢不斷影響，花況不佳使得授粉不易，預期產量將大幅減少，目前市場批發價每公斤落在80元，換算每台斤近50元，價位相當好，但農民卻苦無菱角可採，官田農會推共同運銷，在東西庄設立菱角集貨站，交貨量每天約1公噸，與往年相比不到5成。

往年官田菱角從9月開始就能陸續採收，但一、二期花遭到大雨打落，授粉不佳，因此產期延後，從這個月開始數量才逐漸增加，農民開始雇工採收，官田農會配合菱角季，在東西庄葫蘆埤一帶設立集貨站，收受農民現採菱角，並浸泡在水桶中，質量不夠的菱角會浮在水面，撈取後再將其餘菱角裝袋秤重，就完成收貨程序。

官田區農會指出，東西庄集貨站在上周開張，每日收貨量約在50袋左右，每袋20公斤，差不多是1公噸，目前台北果菜市場批發價每公斤約80多元，1台斤近50元，價格不錯，但依照往年經驗，進入盛產後價格就會下滑，然而今年產量銳減，應該能維持在每台斤30元以上，農民至少保有一定收益。

官田農會租地種植的菱角田也開始採收，並販售包括生菱角、菱角仁及熟菱角等產品，其中熟菱角是農會自行利用蒸氣設備蒸煮，分為3台斤、5台斤2種規格，提供宅配到府服務，民眾可上農會網站訂購。

(中時 )