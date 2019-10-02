不滿妻子梅根過去1年多來屢屢遭媒體不實報導霸凌，英國哈利王子昨（1）日在他與梅根的皇室官方網站上宣布，兩人已對《週日郵報》（Mail on Sunday）提起訴訟，控告對方不當使用私人訊息、侵權，以及違反《2018資料保護法》（Data Protection Act 2018）。

受夠過去一年來英國媒體對她的「霸凌」報導，梅根決定對《週日郵報》所屬「聯合報業集團」（Associated Newspapers）提起訴訟。

哈利王子開宗明義指出，他和梅根都深信媒體的言論自由、客觀 、真實報導等價值，認為這是民主的基石，但不幸的是，梅根卻成為英國小報的最新受害者，過去一年來，從懷孕到有了小孩，媒體針對梅根的「殘酷」報導愈演愈烈，完全沒有考慮到後果。

哈利梅根對《週日郵報》提起訴訟，主要是針對今年2月梅根於前一年8月寫給父親瑪斯馬克爾（Thomas Markle）的私人信件遭曝光一事，當時報導公布內容，指梅根控訴父親為何向媒體捏造事實、造成雙方不必要的傷害，更控訴父親「將她的心撕裂為成千上萬片」，字裡行間滿溢情緒。

哈利在聲明中指控《週日郵報》刊登這則報導時，刻意遺漏特定段落、文句、用詞，目的就是要誤導讀者、掩飾過去1年多來報導的謊言。此外，他也批評公開私人信件的做法根本違法，是故意要操弄讀者。

即便在夫妻倆與兒子亞契（Archie）展開非洲行後，媒體對於他們的報導已趨於正向，哈利仍批評，這樣更可看出新聞對梅根的報導完全是「兩套標準」，他說《週日郵報》所屬集團「聯合報業集團」（Associated Newspapers）過去9個月來幾乎每天都在「誹謗」、「消費」梅根，製造一個又一個謊言，「但是她實際上還是一年前在婚禮上的那個女人，也是非洲行中你們所見到的同一位女性。」根據英國《太陽報》（The Sun）報導，過去一年來英國媒體針對這對皇家夫妻的負面報導，包含他們提倡氣候變遷運動，卻仍繼續搭乘私人飛機旅行，遭批評偽善，他們婚後花費240萬英鎊翻修新家也被罵翻。

哈利聲明中抨擊這些報導「錯誤」且具「惡意」，已經摧毀了別人的生活，「簡單講，這就是霸凌」，即便夫妻倆持續正面迎戰，他們至今仍無法矯正這些錯誤報導，這也是為什麼他們決定要訴諸法律行動。他說，對於這些特定媒體而言，這些都只是一場遊戲，「但我們從一開始就不想玩」，「我已經沉默地看著她（指梅根）私下為此痛苦好長一段時間，再不採取任何行動，將有違我們的信念。」

哈利說這個舉動或許很冒險，卻是正確的行動，因為他不希望內心最深的恐懼－母親黛安娜王妃的死－歷史重演，他說，「我已經親眼看過我所愛的人如何被商品化，甚至再也不被當成一個真正的人對待，我失去了母親，現在我正在目睹妻子淪為同一股勢力的受害者。」

針對哈利與梅根提告，《週日郵報》回應：「《週日郵報》堅信自己的報導，並且將全力捍衛這起案件。尤其，我們斷然否認公爵夫人的信件經過編輯後改變了它的原意。」

《太陽報》指出，哈利發布聲明稿，打破了英國皇室不在皇室出訪行程中討論私事的不成文規範，目前尚不清楚女王伊麗莎白二世是否同意讓他們選在此時刊登聲明。另外，英國廣播公司（BBC）報導，這次是哈利王子夫妻自掏腰包控告媒體，所獲得的任何賠償都將捐給反霸凌慈善組織。

(中時電子報)