中天綜合台《小明星大跟班》今（2日）晚間10點播出「小大診療室 別輕忽身體的小毛病」，邀請小鐘、楊繡惠、陳為民、狄志偉、何嘉文、唐從聖，及家醫科醫生吳知奕、神經科醫生謝美任、內科醫生郭沛潔討論自身的疑難雜症。陳為民長期為血便所苦，常常一上廁所發現滿池子鮮血，「已經超過10年，幾乎每個月都會發生，最長連續3個禮拜，有時候連續1、2個月沒有，但沒有任何不適感」。

最近天氣變化大，陳為民嘴角已長出水泡。（圖／中天提供）

不僅如此，陳為民說，風濕病人只要天氣有變化，立刻就會感到不適，他比風濕更厲害，只要天氣一轉換，手腳、嘴巴、鼠蹊部等處都會出現刺痛感，2、3天後就會冒出青春痘，再來變嚴重的大水泡，「之前騎車到山上，在山下還好，一到山上就開始冒痘，過年去溫哥華也因為天氣冷開始長。」目前怪病已困擾他長達20年，醫生切片檢查也找不出真正的病因。

現場醫師群認為，血便問題可大可小，可能是痔瘡或息肉，如果是大腸癌通常會合併排便困難，沒有合併便秘、排便困難，且沒有惡化的狀況，有可能是全身性自體免疫問題。而天氣變冷冒痘，有可能與血液中冷凝蛋白數量有關，溫度下降會使冷凝蛋白凝結，阻塞微血管，可能會造成小水泡，建議陳為民到風濕免疫科作詳細檢查。

2019.10.02中天綜合台CH36《小明星大跟班》預告 小大診療室 別輕忽身體的小毛病

(中時電子報)