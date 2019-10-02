二戰時日本為實現大東亞共榮圈野心，強制徵召大量原民同胞前往南洋戰場，利用他們強悍的山林適應能力與謀生技巧，企圖染指佈滿原始 叢林的東南雅各國。（原民會提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮和平國小前校長程登山自2000年起四處奔走，成立高砂義勇隊暨遺族文化協會，為二戰時期遭徵召卻未獲應有賠償的原住民族人向日本政府求償。2017年程登山去世，東華大學受家屬轉贈文獻後接續研究，於2日舉行第一年研究成果講座，人文社會科學院長王鴻濬說，盼建專區、傳承歷史故事。

秀林鄉部落交流協會會長湯慶夏提到，日本二戰時企圖併吞東亞各國，卻在東南亞受到林密山多的地勢與氣候阻礙，便於全台徵召大量山林適應能力強悍的原民同胞，組成8梯次約4千多人的「高砂義勇隊」揮師南下。

湯慶夏回憶年幼時，長輩莫名被抓去當兵，許多族人戰死沙場，慘痛的戰爭經歷成為歸來耆老們閉口不談的傷心往事，但歷史不應被遺忘，幸得同為太魯閣族人的程登山幫助，走遍全台搜集資料，挨家挨戶找尋隊員，甚至千里赴日演說，成功為部分遺族爭取補償。

程登山逝世後，文獻險被家人丟棄，經王鴻濬搶救並獲贈後，於去年11月發起檔案整編典藏計畫，接續研究並將文獻掃描、校勘，匯聚成果與歷史故事傳承學子。

王鴻濬提到，花蓮不只有七星潭等美景，同為文化交會與民族交融之處，大家都喜歡聽故事，而原民同胞也想理解祖先們做了什麼，盼能建立史料專區，分享這段耆老們共有卻逐漸遭淡忘的歷史。

(中時 )