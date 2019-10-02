科技愈來愈進步，讓生活更加便利，民眾現在在路邊停車，繳納停車費的方式變得多元且便利，不管是線上轉帳、信用卡自動代繳、便利商店代收…等，都是很輕鬆簡單的方案。但不論再方便，總還是有人會忘記要去繳錢。許多車主在不知不覺中光是催繳工本費都比當初停車的金額還要來的更高。有些人一開始只停了30元停車费，一旦忘了缴，不斷的累積之後，費用可能高的嚇人！

智慧停車系統「智易停」內建高階攝像頭，外殼可防水防塵。(圖/和昌未來科技提供)

當車子停入車格，盒子上的超聲波就能偵測車子進入，啟動攝影鏡頭拍照，並將含有車牌的車輛照片、停車位置和停車時間等資訊上傳。(圖/和昌未來科技提供)

忘繳停車費的情況將有解了！目前中國大陸全面支付電子化的趨勢下，現在就連路邊停車系統，也要全面進行電子化支付，令人驚訝的是，目前正在研發並試行的幾個大都市中，其系統整合研發商原來都是台灣的科技公司！

和昌未來科技技術總監洪國恩在台灣資訊業也小有名氣，曾自行研發「HRDA」雲端智慧面試系統，這次被延攬入和昌未來科技團隊，就是要專心將智易停系統帶向更穩定，更智慧化的目標。和昌目前也準備將此系統帶回台灣，只要綁定電子支付，在台灣一樣可以免去停車繳費單的不便。

這套由台商研發的智慧停車系統「智易停」，主體是一台機上盒般的盒子，內建電池、太陽能板、高階攝像頭、超音波探測器、夜間補光設備等，再加上防水防塵設計，以及鋁合金防撞外殼。安裝設備僅需十分鐘，當車子停入車格，盒子上的超聲波就能偵測車子進入，秒啟動攝影鏡頭拍照，並將含有車牌的車輛照片、停車位置和停車時間等資訊上傳。民眾可直接將車牌號碼電子支付帳號扣款即可，不用擔心停車單飛走或淋濕等無法辨識等問題，更不須擔心忘繳停車費。

據智易停管理系統研發公司和昌未來科技表示，目前該系統已經全面進駐福建福州、河南鄭州、天津、陝西延安、甘肅蘭州、廣西南寧、四川成都、江蘇南通等多個城市。在和昌位於深圳的總部運維監控中心裡，隨時可以監控調取裝有智易停數據採集設備的停車動態，也可以直接統計即時的停車費金額與筆數，這套系統同時也有助治安的提升。

和昌未來科技技術總監洪國恩在台灣資訊業也小有名氣，曾自行研發「HRDA」雲端智慧面試系統，這次被延攬入和昌未來科技團隊，就是要專心將智易停系統帶向更穩定，更智慧化的目標。和昌目前也準備將此系統帶回台灣，只要綁定電子支付，在台灣一樣可以免去停車繳費單的不便。

(中時電子報)