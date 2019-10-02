泡芙飽滿內餡常令人措手不及，常吃的到處都是，但視覺與味覺上卻是非常痛快。（王昱凱攝）

香醇的牛奶沒有油膩感，取而代之的是冰涼的清爽，透著些許香草氣息。（王昱凱攝）

台灣的東方明珠花蓮也有好吃的西式泡芙！牛奶、巧克力與咖啡口味飽滿內餡與酥彈外皮組合而成的泡芙，可說是位於花蓮市明禮路烘焙坊－芙瑞莉的明星商品，安靜的開在車潮洶湧的道路旁，是許多遊客遊玩必敗的知名甜點。

咖啡與巧克力口味泡芙外皮遍佈酥脆的塊狀脆片，咖啡香氣中帶有微微發酵酒香，卻少了酒精的負擔，融在微甜內餡當中，又加了一點咖啡的苦，整體品嚐起來恰到好處；大口咬下巧克力泡芙，一不注意就遭飽滿內餡殺的措手不及，常吃的到處都是，視覺與味蕾體驗十分痛快，是喜歡甜食饕客最佳選擇。

香醇牛奶則搭配厚實外衣，揮別奶油給人吃多後油膩噁心印象，吃起來異常清爽，牛奶香氣裡透著香草的高雅味道，冰涼內餡將牛奶香氣完整保留下來。

芙芮莉店中雖然沒有座位，購買後只能返回家中慢慢品嚐，無法在街邊享受下午茶時光，卻不減魅力，成為前來遊玩的旅客必買甜點，店家表示，不少人都是再度來花蓮玩時，特地繞過來購買的。小店因此成為花蓮泡芙界的一方霸主。

店名：芙芮莉烘焙坊

店址：花蓮市明禮路49號

營業時間：每日上午10點至晚間8點

店休：不定期

價格：咖啡、巧克力30元；牛奶20元

(中時 )