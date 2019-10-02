《獨孤皇后》陳喬恩、陳曉。

《獨孤皇后》陳曉X陳喬恩帝后CP 共創隋朝盛世

中視中天正在熱播的強檔古裝戲《小女花不棄》由零負評女王林依晨領銜主演，開播以來收視扶搖直上，廣受戲迷喜愛，而接下來接檔的古裝大戲，同樣是由台灣觀眾非常熟悉的收視女王回歸！好久不見的陳喬恩這回帶著新作《獨孤皇后》回台了！

睽違多年再度挑戰古裝劇，陳喬恩搭檔好姊妹陳妍希的老公陳曉，攜手演繹隋朝開國皇帝隋文帝楊堅與其皇后獨孤伽羅的一生，兩人在劇中年少相識相愛、相互扶持，並立下一生只愛一人的誓言，齊心協力創立新朝，成為歷史上著名的恩愛帝后。陳喬恩在劇中從少女演至中年稱后，將獨孤皇后的心路歷程完美詮釋，演技純熟精湛，再創演藝高峰。

陳喬恩過去曾以《命中註定我愛你》創下台灣偶像劇收視傳奇，單集最收視破10至今仍是難以撼動的收視成績，陳喬恩也因此被封為「偶像劇收視女王」，隨後赴大陸拍攝金庸經典武俠小說《笑傲江湖》，更以「東方不敗」一角打開兩岸知名度，成為炙手可熱的當家女一；這回挑戰歷史上著名的《獨孤皇后》，令粉絲高度期待，《獨孤皇后》10月15日起晚間8時於中視頻道播出、晚間10時於中天娛樂台播出。

(中時電子報)