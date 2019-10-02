重陽節前夕，失智長輩齊聚動手烹調古早味，共嘗記憶中的美味。（甘霖基金會提供／陳淑芬台中傳真）

甘霖基金會所成立照顧老年人認知障礙的樂多家園，2日熱鬧滾滾，邀請中重度失智長輩一起動手烹煮古早味料理，邀請餐廳主廚到場協助指導，菜脯蛋、白菜滷等傳統菜餚香噴噴上桌，阿公阿嬤們都高興得拍手叫好，找回記憶中的好滋味。

甘霖基金會與膳馨民間創作料理餐廳合作，在重陽節前夕為失智老人舉辦聚餐活動，有30多名中重度失智的阿公阿嬤參加，餐廳主廚鄭乃綱到場協助指導他們一起料理古早味，還準備了花生豬腳、白菜滷、彩頭粿等6道經典傳統菜餚，一起分享品嘗。

阿源阿公高興地打雞蛋，要煎菜脯蛋，他說：「我兒子最喜歡吃，很下飯，他可以吃上好幾碗飯」，阿源阿公平常沒有什麼反應，但是他不但興高采烈地參與，還訴說起家人及最愛的料理，現場溫馨感人。

甘霖基金會執行長林錦雪表示，照顧失智症的長輩可以從很多不同的面向著手，包括知識類，例如文字、數字等認知；感受和體驗類，例如音樂和手作；情感和表達類，例如懷舊和談話，這次透過失智症的長輩們曾經擅長料理，可說是很棒的懷舊治療。

(中時 )