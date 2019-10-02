張鈞甯與邱澤上週才被爆秘戀，今《鏡周刊》再報導她曾曖昧帝寶男，寫卡片讓有女友的內衣廠商高層暈船，誤以為追求有望，砸重金7百萬請她代言，最後卻遭打槍。張鈞甯經紀公司除了上午發出聲明反擊，強調是「非事實報導」，將保留法律追訴權。她本人下午進一步在臉書以「1只有、3沒有」澄清，並表示對於自己逢年節寄送給所有合作夥伴的祝賀卡，卻被拿來做文章，「我感到非常的不解與難過。」

張鈞甯在聲明強調，和報導中的Charles先生「只有單純業務上的往來，沒有所謂的收禮，沒有和家母一起到所謂的昂貴餐廳與他用過餐，更沒有和他單獨回家過，當然也就不可能有過任何親密行為」，她表示但這一次鏡週刊的不實報導，已經不僅僅傷害她個人的名聲，更傷害親人形象。她在遺憾、無奈、和傷心之餘，除了站出來澄清之外，並將保留後續採取必要的法律追訴之權利。她本人9日將出席健身房活動，這也是她與邱澤的緋聞曝光後首次公開現身。

●張鈞甯臉書聲明全文：

我個人一向尊重新聞自由， 媒體的任何報導只要是符合事實，不但是他們的權利也是他們的責任。但是報導自由、新聞自由絕對不能被濫用成為憑空捏造、杜撰事實而不負責任的歪曲報導。

然而今日（2019年10月2日）的鏡週刊針對本人與Charles先生的報導，就是ㄧ個令人感到遺憾的不實新聞。這則新聞對於我個人，和我的家人都造成了莫大的傷害。

我和Charles先生只有單純業務上的往來，沒有所謂的收禮，沒有和家母一起到所謂的昂貴餐廳與他用過餐，更沒有和他單獨回家過，當然也就不可能有過任何親密行為。報導中刊登的卡片，是我逢年節寄送給所有合作夥伴的祝賀卡，卻被拿來這樣做文章，我感到非常的不解與難過。

因為充分體認到媒體朋友們工作的辛苦，本人對於新聞媒體的回應一向低調，但這一次鏡週刊的不實報導，已經不僅僅傷害我個人的名聲，更傷害親人形象。我在遺憾、無奈、和傷心之餘，除了在這裡站出來澄清之外，並將保留後續採取必要的法律追訴之權利。鈞甯2019.10.2

(中時 )